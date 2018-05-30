Техосмотр для импортных авто в Ирландии теперь не нужен

Новая директива Евросоюза позволит владельцам импортных автомобилей ставить их на учет без прохождения техосмотра NCT.

C 20 мая автовладельцы могут поменять иностранный сертификат годности к эксплуатации транспортного средства на диск NCT, при этом нет необходимости предоставлять авто для техосмотра.

Новая директива ЕС предусматривает стандартизацию техосмотра во всех странах Союза и это уменьшит ненужные затраты и время, связанные с проверкой автомобиля, который уже был признан пригодным к эксплуатации в другой юрисдикцией.

Оператор NCT Applus планирует взымать плату за замену диска в размере €15,50, однако пока будет производить обмен бесплатно «до дальнейших указаний».

«С 20 мая 2018 года, если вы импортируете транспортное средство из другого государства-члена ЕС, которое прошло техосмотр после этой даты и имеет действующий сертификат дорожной безопасности, вы можете получить ирландское свидетельство о прохождении техосмотра. Эти же правила касаются и авто, прошедших NCT и проданных за границу», - утверждается на сайте Applus.

Для обмена талона техосмотра владелец обязан предоставить оригинал сертификата из другой страны или его заверенную копию, а также перевод документа на английский язык.

Ирландские автовладельцы встретили новость со смешанными чувствами, с одной стороны оператор NCT недостаточно информировал общественность о новых европейских правилах, с другой опасаются злоупотреблений продавцов иностранных авто.

Некоторые покупатели считают, что новое законодательство будет «похоже на новый план по утилизации автомобилей из Великобритании. Продавцы будут получать сертификат NCT без проверки и продавать списанную машину ничего не подозревающему покупателю». Еще подозревают, что таким образом можно будет продавать битые автомобили, которые прошли техосмотр до аварии.

Однако, большинство поддерживает идею об отмене техосмотра считая, повторную проверку излишней, сообщает irishmirror.ie