Ryanair поднимает тарифы на услуги

Ирландский лоукостер сообщил о повышении цен на приоритетную посадку в самолет всего через несколько недель после введения новых правил на перевозку ручной клади.

Новый тариф на право попасть на борт самолета Ryanair первым будет составлять до €7 против €5 ранее. При этом уже заработали правила провоза ручной клади согласно которым только пассажиры, купившие право приоритетной посадки, могут взять в салон два предмета багажа.

Кроме этого с 13 июня авиакомпания сократила время бесплатной регистрации на рейс до 48 часов до времени полета, подняла цены на бронирование мест в самолете, отменила право одновременно с приоритетной посадкой выбирать места в салоне.

В январе этого года директор по маркетингу Ryanair Кенни Джакобс, говорил, что авиакомпания не планирует пересматривать тарифы, однако уже сейчас сам опроверг свои обещания, пишет independent.ie