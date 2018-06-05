Что ожидает Ирландию после референдума?

Избирателям предложили ответить на вопрос о содержании статьи 40.3.3 «Основного закона».

Эта статья гласит: «Государство признает право на жизнь нерожденного дитя и его матери и гарантирует это право. Государство не ограничивает право беременной путешествовать в другие страны. Прерывание беременности незаконно, кроме случаев, если это угрожает жизни роженицы, в том числе и в случае риска суицида».

Новая версия этой статьи будет гласить: «Право на прерывание беременности устанавливается соответствующим законодательством».

Теперь парламенту страны предстоит принять закон, регламентирующий прерывание беременности.

Предполагается, что в законе будет прописано, что:

- аборты могут делать только лицензированные медики и в срок, не превышающий 12-недельной беременности;

- с момента получения разрешения на проведение операции по прерыванию беременности до самой операции должно пройти не менее 72 часов;

- после 12 недель прерывание беременности возможно только в исключительных обстоятельствах, риска для жизни роженицы или несчастного случая с серьёзными последствиями.

История вопроса

После получения независимости от Великобритании в 1922 году, парламентский закон 1861 года «О преступлениях против личности» остался в силе. Согласно ему, любые аборты рассматривались как незаконные и наказуемые деяния. Один из наиболее известных подпольных акушеров Мэми Кэдден был приговорён к повешению в 1957 году после смерти одной из его пациенток, наказание было заменено на пожизненное заключение. В 1983 году в конституцию Ирландии был внесена 8 поправка, согласно которой нерождённый ребёнок имеет право на жизнь после зачатия.

В 1992 поднялся спор вокруг вопроса, может ли жертва, забеременевшая после установленного законом изнасилования, покинуть Ирландию (так называемое «дело Х»), чтобы сделать аборт в другой стране, где это разрешено. В том же году состоялся референдум, по итогам которого в конституцию были внесены две поправки, о праве выезда за границу с целью аборта и о праве на информацию об услугах, законно предлагаемых за рубежом. В 2002 году был проведён референдум по поводу внесения 25-й поправки, согласно которой риск самоубийства матери считался основанием для проведения законного аборта, но это предложение было также отвергнуто.

После смертей беременных женщин, лишённых права получать медицинскую помощь ввиду их беременности (например, смерть Шейлы Холджерс в 1983 году), начинались многочисленные споры.

В 2012 году после смерти Савиты Халаппанвар последовала волна протестов по поводу необходимости внесения изменений в ирландское законодательство об абортах.

В 2005 году две ирландки и одна литовка, которые до этого съездили в Англию, чтобы сделать аборт, подали иск в Европейский суд по правам человека по поводу того, что ограничительное и неясное ирландское законодательство нарушает некоторые положение европейской конвенции по правам человека. 9 декабря 2010 года прошли слушания дела («A. B. и C. против Ирландии»), 16 декабря было принято решение. Суд постановил, что женщины не имеют права на аборт, и что первых двух женщин не вынуждали выезжать из страны ввиду ирландского закона, «защищающего общественную мораль». Суд также постановил, что ирландское законодательство наносит удар по справедливому балансу между правами женщин на уважение их личной жизни и правами нерождённого ребенка. Решение суда стало обязывающим для Ирландии. Правительство создало экспертную группу, которая в ноябре 2012 года обнародовала результаты своих исследований, заявив, что Ирландия обязана соблюдать решение суда, и рекомендовала провести законодательные и нормативные реформы. Позднее правительство сформировало ответ на доклад группы, выразив другую версию причин смерти Савиты Халаппанвар в ирландской больнице, заявив, что будет принят закон, уточняющий критерии здоровья, согласно которым может быть проведён аборт.

Как голосовали?

Референдум 25 мая установил сразу несколько рекордов.

Во-первых, небывалый уровень участия, к урнам для голосования пришли 64.1% избирателей – 3.367.556 человек.

Во-вторых, аполитичная молодежь проявила чудеса ответственности, как сообщает «Альянс за справедливость». Более 125000 молодых людей в возрасте от 18 до 24 человек впервые зарегистрировались в качестве избирателей.

Больше всего противников запрета на аборты оказалось в Дублине 75.5% и Виклоу 74.3%.

Согласно данным экзит-полов, за отмену восьмой поправки голосовали избиратели в возрасте от 18 до 60 лет, старшее поколение ратовало за сохранение запрета.

Когда аборт в Ирландии перестанет быть криминалом?

По результатам голосования избирательная комиссия выпустила Предварительный сертификат референдума, который опубликован в Ирландской государственной газете Iris Oifigiúil.

Результаты проведенного референдума могут быть опротестованы в суде. После референдума 2015 «об однополых браках» группа, выступавшая против ЛГБТ сообщества, подавала соответствующую жалобы в Верховный суд.

В пятницу 1 июня первая такая жалоба от сторонницы сохранения права на жизнь нерожденного ребенка поступила в Верховный суд Ирландии.

Потом в силу вступит 36 поправка конституции Ирландии, которая внесет изменения в содержание статьи 40.3.3.

После этого законодатели должны будут принять и обнародовать закон, касающийся процедуры прерывания беременности.

Ожидается, что такой закон будет принят к декабрю 2018 года, хотя министр здравоохранения Ирландии Саймон Харис призывает парламентариев начать работу с текстом закона еще до летних парламентских каникул.

Вот мнения о референдуме наших соотечественников

Andrew: «Постановка вопроса на референдуме на самом деле чёрно-белая. Без вариантов. Начиная от социальных аспектов: а если биологический отец против? И заканчивая медицинским и юридическими: когда человека считать человеком, и почему просто не расширить закон до медицинских показаний к абортам? А в принципе это приведёт в Ирландии к сильнейшему проседанию населения и стремительно увеличивающемуся количеству бесплодных. Про моральную сторону убийства я молчу».

Татьяна: «Мужчины называют себя биологическими отцами - слово-то какое некрасивое. Вы хотите обвинить свою девушку в том, что она может сделать аборт, не посоветовавшись с вами, просто вопрос назревает сам собой, вы просто оплодотворитель, ведь дети должны рождаться в семье, создайте своей девушке эту защиту, которая называется семья, вот тогда и решайте вдвоём рожать или нет, я думаю, даже никто и не подумает об аборте, а то здесь все «биологические отцы» такие красивые речи пишут, а не дай бог ребёнок рождается не совсем здоровый, они легко уходят и забывают, что они отцы, потому что они же только биологические оплодотворители».