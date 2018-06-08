Рейтинг автодорог. Ирландия на 41 месте, хуже Литвы и Эстонии

Он является частью Индекса глобальной конкурентоспособности 2017/18 годов.

В перечень попали 137 государств. Качество дорог оценивалось по шкале от одного до семи. Примечательно, что ни одна из стран не набрала высший балл.

Согласно исследованию, лучшие лучшими дорогами в мире могут похвастаться Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), набравшие 6,4 балла. Второе место поделили Сингапур и Швейцария (6,3).

В тройке стран с самыми плохими дорогами оказалась Мавритания (2 балла), Конго и Гаити. Ирландия в рейтинге заняла 41-е место, набрав 4.6 балла. Качество дорог на «Изумрудном острове» оказалось хуже, чем в Литве (37 место) и Эстонии (38 место).

Россия расположилась на 114-м месте (2,9 балла), Украина – на 130-м (2,4 балла).

Полную версию рейтинга можно найти здесь.