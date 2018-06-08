Рейтинг ирландских университетов падает

Тринити колледж вылетел из сотни лучших ВУЗов мира и теперь занимает 104 позицию в рейтинге.

Ухудшили свое положение 6 из 8 ирландских университетов.

Тринити с 88 места передвинулся на 104, Университетский Колледж Дублина потерял 25 позиций и теперь лишь 193й, Университет Голвея стал 260м (в прошлом году 243), Дублинский городской университет 422й (ранее 391й), Технологический институт Дублина потерял почти 50 позиций и теперь 700й.

В топе рейтинга 4 ВУЗа из США: Масачусетский технологический, Станфорд, Гарвард, и Калифорнийский технологический, и два британских универа: Оксфорд и Кембридж.

Ассоциация ирландских университетов заявила, что снижение рейтинга ВУЗов «Изумрудного острова» расстраивает, но не удивляет.

«Основной причиной снижения качества образования является недофинансирование системы высшего образования в период экономического кризиса, что напрямую повлияло на их возможности» - говорится в заявлении Ассоциации. Сообщает The Journal.ie