Благотворительная организация «Детям с любовью» помогает сиротам из России.

В одном из великолепных замков Ирландии – Клонтарф Кастл состоялся благотворительный обед, организатором которого стал фонд «Детям с любовью», которым руководит Дебби Диган.

В этом году фонд отметил 18летие. За эти годы фонд осуществил различные проекты в детских домах Брянской и Калужской областей, а так же помогал поддержать детей, ставших жертвами теракта в Беслане в 2004 году.

На обед прибыли около 300 гостей из разных городов Ирландии, а так же из России. Вела встречу известная телезвезда Мэри Кеннеди, она в далеком 1995 году была конферансье конкурса Евровидение.

С приветственной речью к гостям обратился посол России в Ирландии Максим Александрович Пешков.

«Детям с любовью» - благотворительная организация, которая помогает не только детям из неблагополучных семей, но и интернатам и детским домам в России. Помогает своим воспитанникам получить профессиональное и высшее образование.

За эти годы работы фонд оказал поддержку многим сиротам. Некоторые из них уже выросли и покинули стены интерната, получили высшее образование, создали семьи, и сами продолжают помогать. Надо отметить, что некоторые из них стали сотрудниками российского отделения фонда.

От «Нашей Газеты» мы хотим пожелать фонду успехов в их нелёгком, но очень благородном деле.

Адрес фонда в интернет: www.tochildrenwithlove.ie