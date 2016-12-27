Благотворительная организация «Детям с любовью» помогает сиротам из России.

В этом году фонд отметил 18летие. За эти годы фонд осуществил различные проекты в детских домах Брянской и Калужской областей, а так же помогал поддержать детей, ставших жертвами теракта в Беслане в 2004 году.
На обед прибыли около 300 гостей из разных городов Ирландии, а так же из России. Вела встречу известная телезвезда Мэри Кеннеди, она в далеком 1995 году была конферансье конкурса Евровидение.
С приветственной речью к гостям обратился посол России в Ирландии Максим Александрович Пешков.
«Детям с любовью» - благотворительная организация, которая помогает не только детям из неблагополучных семей, но и интернатам и детским домам в России. Помогает своим воспитанникам получить профессиональное и высшее образование.
За эти годы работы фонд оказал поддержку многим сиротам. Некоторые из них уже выросли и покинули стены интерната, получили высшее образование, создали семьи, и сами продолжают помогать. Надо отметить, что некоторые из них стали сотрудниками российского отделения фонда.
От «Нашей Газеты» мы хотим пожелать фонду успехов в их нелёгком, но очень благородном деле.
Адрес фонда в интернет: www.tochildrenwithlove.ie