Ирландия скорбит вместе с Россией

Соотечественники, проживающие в Ирландии, и простые граждане страны почтили память погибших в авиакатастрофе Ту154 в Сочи.

Несмотря на выходной день, к воротам посольства России неравнодушные граждане, шокированные ужасным событием, принесли цветы, зажгли свечи.

Ту-154 министерства обороны России разбился вскоре после взлета из аэропорта в Сочи. Самолет упал в Черное море примерно в полутора километрах от берега.

На борту были восемь военнослужащих в званиях от капитана до генерал-лейтенанта, двое федеральных государственных гражданских служащих, филантроп и общественный деятель Елизавета Глинка, девять сотрудников российских телеканалов, 64 участника ансамбля имени Александрова и восемь членов экипажа.

Ужасная трагедия, глубоко тронула наших соотечественников.

Галина Никитина прислал в редакцию стихотворение посвященной рейсу в Сирию:

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ.

Ну почему он забирает тех,

Кто добро несёт людям по жизни?

За какой неискупимый грех

Оборвался полет их жизни?

Вы не искали легких путей.

Работа Ваша приносила людям счастье.

Пусть останется памятью светлой

То добро, что подарено вами.

Только тяжко семьям без Вас.

Вы останетесь в сердцах незабвенно.

Жаль, что путь прерван именно сейчас ,

Ведь ему там всегда виднее.

Руководитель благотворительной организации «К детям с любовью» Дебби Дииган написала на своей страничке в Социальной сети в память о докторе Лизе Чайка:

Ранее ирландцы простились с погибшим в Турции послом России Андреем Карловым.

В книге соболезнований открытой Посольством России в Ирландии оставили записи:

Министр иностранных дел и торговли Ирландии Ч.Фланаган, главы и представители дипломатических миссий, простые ирландцы и наши соотечественники.

Фото: Иван Русс, Сергей Тарутин и Посольство РФ в Дублине.