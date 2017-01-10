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ГидроМетЦентр Ирландии обещает снег

ГидроМетЦентр Ирландии обещает снег

Прогноз Met Éireann на середину текущей недели обещает похолодание, а местами заморозки и снег.

Похолодание, ожидаемое со среды 11 января, будет сопровождаться сильным ветром и осадками в виде дождя, града и снега. Холодный фронт придет на остров с Европейского континента, где многие страны уже ощутили арктическое дыхание.

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Опубликовано в Общество
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"Наша газета"

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