ГидроМетЦентр Ирландии обещает снег

Похолодание, ожидаемое со среды 11 января, будет сопровождаться сильным ветром и осадками в виде дождя, града и снега. Холодный фронт придет на остров с Европейского континента, где многие страны уже ощутили арктическое дыхание.
Прогноз Met Éireann на середину текущей недели обещает похолодание, а местами заморозки и снег.
Похолодание, ожидаемое со среды 11 января, будет сопровождаться сильным ветром и осадками в виде дождя, града и снега. Холодный фронт придет на остров с Европейского континента, где многие страны уже ощутили арктическое дыхание.