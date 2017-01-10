U2 выступит летом в Дублине и не будет строить небоскреб.

U2 дадут концерт на дублинском стадионе Croke Park в рамках своего мирового турне посвященного 30-летию альбома Joshua Tree

Выступление состоится 22 июля 2017 года, билеты поступят в продажу в понедельник 16 января, сообщается на официальном сайте группы.

Недавно я заново прослушал наш альбом 1987 года, говорит лидер группы Боно, куча эмоций нахлынули мгновенно, любовь, потери, несбывшиеся мечты. Мы всколыхнём нашей энергией и чувствами публику Крок Парка. Для нас всегда особое чувство – выступать дома, в Дублине.

Боно обещал, что U2 исполнит все песни из альбома Joshua Tree и композиции последних лет.

Одновременно стало известно, что группа отказалась от девелоперского проекта по строительству 130-метрового небоскреба на месте их бывшей студии звукозаписи в Гранд Канал Доках.

Предполагалось, что это будет самое высокое здание в Ирландии, где найдется место и для социального жилья и люксовых апартаментов. На текущий момент, на площадке начато строительство 23х этажного жилого дома, высотой всего 79 метров.

Его ведет частная фирма из США, об участии в проекте музыкантов U2 больше не упоминается.