Russian Ireland

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Ирландские родители устроили праздник русским сиротам.

Ирландские родители устроили праздник русским сиротам.

Русско-Ирландская Группа Усыновления (RIAG), объединяющая ирландские семьи, имеющие приёмных детей из России, отпраздновала Новый год и Православное Рождество.

Торжество состоялось в чудесном отеле Finnstown Country House Hotel, в празднике приняли участие более 70 детей и их родителей. Всех ждала увлекательная программа с участием танцоров - учащихся классической школы русского балета Premier Dance with Arina Ballerina, руководитель Арина Сенькина, и Театральной студии Юлии Михеевой, Swords Kids Club. Дети встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказали им о своих успехах и получили подарки. В организации выступления артистов приняла участие Татьяна Сенькина.

В наступившем году RIAG примет участие в праздновании русской Масленицы в Дублине. 21 февраля усыновленные русские дети и их ирландские родители приглашены на чаепитие в помещение Культурно-образовательного центра при храме святых апостолов Петра и Павла Русской Православной Церкви на Harold’s Cross.

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Опубликовано в Общество
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