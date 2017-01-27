Ирландские родители устроили праздник русским сиротам.

Торжество состоялось в чудесном отеле Finnstown Country House Hotel, в празднике приняли участие более 70 детей и их родителей. Всех ждала увлекательная программа с участием танцоров - учащихся классической школы русского балета Premier Dance with Arina Ballerina, руководитель Арина Сенькина, и Театральной студии Юлии Михеевой, Swords Kids Club. Дети встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказали им о своих успехах и получили подарки. В организации выступления артистов приняла участие Татьяна Сенькина.

В наступившем году RIAG примет участие в праздновании русской Масленицы в Дублине. 21 февраля усыновленные русские дети и их ирландские родители приглашены на чаепитие в помещение Культурно-образовательного центра при храме святых апостолов Петра и Павла Русской Православной Церкви на Harold’s Cross.