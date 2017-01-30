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Функцию Facebook Stories могут попробовать только жители Ирландии

Функцию Facebook Stories могут попробовать только жители Ирландии

Новое приложение от Соцсети позволит пользователям делиться фото или видео, которые пропадут через 24 часа

StoryWEB

Facebook наконец оценила огромный успех, который завоевал snapchat и инстаграм со своими stories и решили внедрить похожую функцию. Сейчас обновленную версию для мобильных приложений можно загрузить только на территории Ирландии. Но уже скоро

нововведение станет глобальным. Оно будет доступно на платформах iOS и Android

Стоит отметить, что с точки зрения дизайна Facebook не придумала ничего нового — это аналогичные «кружочки», подсвеченные синим цветом.

Представители Facebook рассказали, что обмен информацией сегодня отличается от того, который существовал раньше. Теперь пользователи выкладывают в сеть значительно больше своих публикаций. По их словам, они создали попытку сделать процесс передачи данных веселым и интересным.

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Опубликовано в Общество
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"Наша газета"

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