Водителей в Ирландии будут проверять на наркотики

Новые приборы, которые получили в распоряжение сотрудники дорожной полиции Ирландии, позволят проверять водителей на наличие наркотических средств в организме.

Департамент транспорта Ирландии подтвердил, что выборочные поверки водителей начнутся с марта 2017 года. Портативное устройство позволит проверять употреблял ли водитель наркотические средства или лекарство, отпускаемое по рецепту, например, валиум, снотворное или успокоительное.

Если тест покажет, что водитель находится под воздействием этих средств, он должен будет предоставить образец крови. За отказ грозит штраф в размере €5000 или тюремное заключение сроком на шесть месяцев.

Водители будут проверяться на употребление трёх наркотических средств: гашиша, кокаина и героина, со временем список может быть расширен.

Если выяснится, что водитель употреблял эти препараты без назначения врача, дисквалификации не избежать.

«Если у водителя есть предписание врача, то ему нечего бояться», - говорит профессор Денис Кьюсак (Denis Cusack) из Медицинского бюро по безопасности дорожного движения (Medical Bureau of Road Safety – MBRS). Тем не менее, мы знаем, что многие приобретают эти препараты на черном рынке». Профессор предупреждает: «Если вы не уверены в своём самочувствии, лучше не садитесь за руль и посоветуйтесь с лечащим врачом или фармацевтом, так как это может повлиять на результат проверки».

Аналогичные приборы уже используют правоохранительные органы Австралии, Бельгии и Франции. Результат прибор покажет в течение восьми минут.

Новые правила реализуются в соответствии с Законом о дорожном движении 2016 года. В ближайшем будущем Гарда получит более 50 приборов типа «Dräger DrugTest 5000», и 86 тестеров будут использоваться в отделениях.