Ирландия становится православной!

Религия

Количество православных за 5 лет увеличилось на 37.5%, в 2011 году 45200 жителей исповедовали Православие, а в 2016 – 62200 анкетируемых.

Ирландия, остается католической страной, 3729100 исповедуют эту религию, но их количество снижается, с 2011 года католиков стало на 3.4% меньше.

Кстати количество мусульман лишь ненамного превышает православных их всего 63400 и их стало больше всего на 28.9% по сравнению с 2011 годом.

Почти в 2 раза выросло число атеистов, их сейчас в Ирландии 468400 по сравнению с 269800 в 2011 году.

Население

Сейчас в Ирландии проживает 4761865 человек, что на 173613 больше чем в 2011 году

За 5 лет в Ирландии родилось 344400 человек, из страны уехало 22500 коренных жителей.

Наибольший прирост населения оказался в земле Лейнстер - 5.2%, наименьший в Ольстере - 0.7%

Самый высокий рост рождаемости в Дан Лири Ратдаун 5.7% и Дублине 5.1%

Потери - Донегал -1.2% и Мэйо -0.1%

Самый населенный город – Дублин 1173179 человек, второй по величине - Корк 208.669, вслед за ними Лимерик – 94192 и Голвей - 79934

Средний возраст жителей Ирландии 36 лет

В Ирландии больше женщин, чем мужчин. Всего на 97.8 мужичков приходится на 100 дам.

В последние годы рождается больше мальчиков, но женщины живут дольше.

Иммиграция

Самый большой прирост показали иммигранты из Румынии, их стало больше на 10707 или на 68.7% и теперь их 28702, в 2 раза стало больше молдаван, в 2011 их было 3421, а в 2016 - 6472

Меньше стало литовцев, латышей и эстонцев.

Самые большие общины

Поляки 122515

Литовцы 36552

Румыны 29186

Латыши 19933

Русский язык

21707 семей заявили, что общаются дом по-русски, из них 5494 заявили, что родились в Ирландии. Русский стал седьмым по распространенности, уступив польскому, французскому румынскому, литовскому, испанскому и немецкому языкам. В переписи 2011 года – русский занимал 6 место.

Результаты переписи по ссылке http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/population/2017/Census_2016_Summary_Results_Part_1_Full.pdf или http://www.cso.ie/en/csolatestnews/presspages/2017/census2016summaryresults-part1/