Почтовые услуги подорожали

Почтовая служба Ирландии An Post объявила о повышении тарифов с 13 апреля 2017 года.

An Post, заявила, что срочное повышение цен на почтовые марки, необходимо для компенсации текущих обязательств по выплатам работникам, которые составляют сейчас 10 миллионов евро в неделю.

Так стоимость отправления почтовой открытки или письма размером 140х90 мм и весом до 100г. составит €1 вместо 72 центов. Марка на конверт формата А4 стоит €1,65 против €1.35 до 13 апреля.

В среднем стоимость отправки почты по Ирландии выросла на €0.30, международная почта подорожала на €0.35.

Одновременно почтовая компания рассматривает возможность закрытия 80 небольших почтовых отделений по всей стране.

An Post считает, что стоимость почтовых отправлений в Ирландии все еще не является самой дорогой по сравнению с Данией, Италией и Финляндией. Средняя цена за почтовую марку в Европе составляет 93 цента. Подробности новых тарифов на сайте www.anpost.ie