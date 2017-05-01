Роуминг в Евросоюзе отменят, но это неизбежно приведет к росту тарифов

«Совет ЕС принял 23 апреля пакет нормативных актов, лимитирующих предельный уровень платежей между мобильными операторами за обслуживание абонентов по всей Европе. Когда европейцы отправятся на летние каникулы, они впервые получат возможность пользоваться мобильными телефонами и интернетом по домашним тарифам независимо от того, в какой стране Евросоюза будут находиться», - говорится в сообщении.

Согласно принятому документу, наценка, которую национальные операторы сотовой связи смогут выставлять с 15 июня иностранным мобильным компаниям за обслуживание их клиентов на своей территории, не должна превышать 0,032€ за минуту разговора и 0,01€ за СМС. Оптовые тарифы на мобильный Интернет будут снижаться поэтапно в течение пяти лет. С 15 июня нынешнего года 1 Гб трафика подешевеет с 50 до 7,75€, с 1 января 2018 года – до 6€, а с начала 2022 года - до 2,5€. Все эти расчеты должны оставаться исключительно между компаниями - роуминговые платежи для конечных пользователей на всей территории Евросоюза будут запрещены.

По мнению эксперта компании Orange Джен Александер, роуминг в ЕС отнюдь не исчезнет, а просто станет скрытым: национальные операторы при обработке звонков иностранных абонентов на своей территории будут выставлять соответствующие счета их мобильным операторам. Это неизбежно приведет к росту цен на все мобильные услуги, поскольку система обслуживания абонентов останется неизменной, оператору придется просто разложить расходы по оплате роуминга на всех своих клиентов.

Однако само понятие дополнительных роуминговых услуг для конечного пользователя уйдет в прошлое.