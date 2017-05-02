Европейский суд признал владельцев «коробочек» IPTV потенциальными пиратами

Европейский суд по запросу Голландии исследовал практику голландского сервиса Filmspeler. Владелец этого сервиса мистер Вуллем предлагал своим клиентам медиабоксы, через которые они могли воспроизводить на домашних телевизорах как легальные, так и нелегальные программы. Многие подписывались, чтоб задешево смотреть те же голливудские блокбастеры или футбол. На легальных сервисах этот контент стоил в разы дороже.Суд выделил абонентов в отдельный ряд нарушителей авторских прав, подчеркнув, что обладатели коробочек сделали свой выбор сознательно и с конкретной целью.Теперь каждого из абонентов Filmspeler ждут письма от адвокатов с требованием оплаты в размере €150 за каждую нелегально просмотренную спортивную трансляцию и €5-10 за каждый фильм. А это - тысячи и тысячи евро за период пользования семьей пиратской коробочкой.Решение Верховного Европейского суда окончательно и, как комментируют эксперты, применимо на всей территории ЕС.С технической точки зрения сама «коробочка» не является атрибутом пиратства, используемые ей программные продукты так же являются лицензированными, однако было установлено, что модификация боксов на платформе Андроид программным продуктом Коди позволяет пользователям получать доступ к пиратскому контенту.

Поскольку чаще всего пользователи не знают что за ПО установлено на его устройстве для просмотра интернет телевидения, а так же не в курсе какой из получаемых сервисов является лицензионным, данное решение Европейского суда нависло над всеми пользователями IPTV.