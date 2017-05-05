Метеопрогноз на 7 мая.

По прогнозам синоптиков, в Ирландии будет солнечно и тепло, дожи и ветра маловероятны! В воскресенье температура достигнет пика, воздух согреется до 20 градусов, сообщает «Irish Mirror».

Автопробеги и народные гуляния пройдут в Дублине (адрес мероприятия в сети https://www.facebook.com/events/1708620379435748/), в Голуэй https://www.facebook.com/events/1881994112025377/ и Корке https://www.facebook.com/events/263976874064955/

Внимание! Изменен маршрут автопробега на День Победы в Дублине!

Организаторы праздничных мероприятий в Дублине 7 мая информировали об изменении маршрута автопробега на День Победы и места проведения гуляний.

Новый план мероприятий:

Сбор в Феникс парке в 10.30. У Белого (Папского) креста.

Митинг, акция Бессмертного Полка, общая фотография.

Формирование колонны.

Конечной точкой маршрута станет Tymon Park Tallaght.

Координаты для gps. 53.306310, -6.348283.

Маршрут автопробега:

Papal Cross Феникс-парк

Выезд из парка на N3

Направляйтесь на север по Acres Rd

Дорога с частично ограниченным движением -300 м

На круге сверните на 1-й съезд на Chesterfield Ave -1,3 км

На круге сверните на 3-й съезд на North Rd - 650 м

Поверните налево на Ashtown Gate Rd - 350 м

На круге сверните на 1-й съезд на Navan Rd/R147

Продолжайте движение по Navan Rd -2,0 км

Двигайтесь по левой полосе; выезжайте на M50 через съезд в сторону Southbound/Port

Платная дорога - 650 м

Выезжайте на M50

Дорога с платными участками - 8,5 км

Двигайтесь по одной из 2 левых полос на съезде 10; выезжайте на съезд R838 в сторону Ballymount - 700 м

Поверните направо в сторону Ballymount Rd Upper - 20 м

Поверните направо в сторону Ballymount Rd Upper - 17 м

Поверните налево на перекрестке 1 на Ballymount Rd Upper - 350 м

Поверните направо - 160 м

На круге сверните на 1-й съезд - 110 м.

Въезд в Tymon Park Tallaght . Координаты для gps. 53.306310, -6.348283.

Администрация парка попросила убрать за собой мусор, поэтому берите с содой воду тушить угли и мешки для мусора.

За въезд в парк будет взиматься сбор €2 за автомобили и €1 за мотоцикл





Информация – Координационного Совета соотечественников