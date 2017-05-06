Уровень безработицы в Ирландии снизился, но мужчинам найти работу труднее…

По данным Центрального статистического управления Ирландии (CSO) в апреле этого года уровень безработицы снизился до 6,2%. Всего за год, уровень безработицы снизился на 2,2%.

В апреле этого года в стране было 135,800 безработных, в марте работы не имели 140,600 человек. По сравнению с прошлым годом, это на 47,300 меньше.

«Радует тот факт, что уровень безработицы в апреле снизилась до 6,2% - в прошлом году этот показатель составлял 8,4%. Важно, что мы создаем рабочие места» - отметила министр Труда, предпринимательства и инноваций Мари Митчел ОКоннор (Mary Mitchell O'Connor).

В апреле 2017 года уровень безработицы среди мужчин составил 6,7%, по сравнению 9,7% в прошлом году. Всего в апреле 81,400 мужчин не имели работы, в марте безработными были 83,400. В течение месяца 2,000 мужчин нашли работу.

Женская безработица в апреле 2017 года составила 5,5%, в марте - 5,7%, а в прошлом году в это же время 6,8% женщин не имели работы.

Согласно статистическим данным, в апреле 2017 года работы не имели 54,400 женщин, по сравнению с мартом этого года 2,800 женщин нашли работу.

Молодежная безработица в апреле текущего года составила 12,9%, в марте -13,7%.