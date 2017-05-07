Ирландии предстоит очередной референдум

Предполагается, что третий по счету плебисцит об абортах состоится в Ирландии уже в начале следующего года.
Ранее Гражданская ассамблея страны проголосовала за проведение референдума.
В Ирландии запрещено прерывание беременности за исключением случаев, когда роды могут повлечь гибель женщины. Однако, регламент прерывания беременности по медицинским показаниям прописан недостаточно и уже стал причиной гибели нескольких рожениц.
В тоже время, десятки тысяч ирландок ежегодно выезжают из страны для проведения абортов.
Нынешняя кампания по разрешению прерывания беременности проходит на фоне скандала связанного с передачей National Maternity Hospital католическому обществу Sisters of Charity.
Граждане небезосновательно полагают, что Католические сестры будут противодействовать медицинским услугам по прерыванию беременности