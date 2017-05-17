«Злостных социальщиков» выведут на «чистую воду»

Министр предлагает обнародовать списки нарушителей, с указанием личных данных: адреса, описанием дела и решения суда. В будущем, если такой человек обратится за помощью, то выплата пособия будет уменьшена на определенный период. Министр считает, что нововведение о публикации личных данных заставит задуматься других потенциальных обманщиков. Ранее Департаментом Социальной Защиты была запущена рекламная компания ‘Welfare Cheats Cheat Us All’ (Манипуляторы с пособием обманывают всех нас), которая обошлась бюджету в €165988. Сообщает The Journal.ie