Russian Ireland

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Гарда приглашает на работу иностранцев

Гарда приглашает на работу иностранцев

Полиция Ирландии объявила набор в свои ряды, приглашаются иммигранты.

Заявления от кандидатов принимаются на сайте www.publicjobs.ie. Последний срок подачи заявления 15.00, 1 июня 2017 года.

На службу в правоохранительных органах страны могут претендовать граждане Ирландии и Евросоюза, граждане Европейского Экономического сообщества, включая Швейцарию, лица, имеющие статус беженца. Заявления будут приниматься от лиц не моложе 18 и не старше 35 лет. Претенденты должны будут доказать хорошее знание английского языка и крепкое здоровье. Владение ирландским языком, дает преимущество.

Условия подачи заявлений по ссылке: http://www.garda.ie/Documents/User/Garda%20Trainee%202017%20Notes%20for%20Candidates.pdf

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