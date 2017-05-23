Без карточки госуслуг ирландский паспорт и водительские права теперь не получить

С осени 2017 года для получения ирландского паспорта необходимо предоставить данные «Карты государственных услуг» (Public Services Card)

С 2011 года, когда «Карту» ввели обращение, ее получили 2,3 миллиона жителей. Первоначально предполагалось, что обладателями карты госуслуг станут получатели социальных пособий, однако позже ее стали использовать как удостоверение личности. С помощью карты удалось выявить целый ряд мошенничеств, связанных с незаконным получением государственных пособий. Карта содержит биометрические данные лица и подписи владельца.

По мнению министра государственных расходов Паскаля Донохью использование данных карты для получения других документов «Позволит быстро установить личности людей обращающихся за документами и пересекающими границы страны. И введение требований связано с растущей террористической угрозой последних нескольких лет и введением повышенных мер безопасности».

Противники нововведения указывают, что требование противоречит закону и судебным практикам, ссылаясь на решение Верховного суда страны запрещающего обмен конфиденциальной информацией между государственными службами без уведомления гражданина. Одновременно, становится ясно, что конфиденциальная информация, переданная в органы социальной защиты – доступна правоохранительным и фискальным органам страны.

Ранее Служба по безопасности дорожного движения (Road Safety Authority) объявила о том, что записаться на экзамены по теории ПДД без «Карты государственных услуг» (Public Services Card) будет невозможно.

Записаться на прием и получить карту госуслуг можно на сайте MyGovID.ie