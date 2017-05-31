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В Дублине появится скоростной автобус

В Дублине появится скоростной автобус

Национальное управление транспорта (NTA) планирует перестроить автобусную систему Дублина. Ввести несколько новых «автобусных коридоров» и внедрить оплату за проезд при помощи кредитных карт и смартфонов.

Новый план автобусных маршрутов «BusConnects» поможет сократить нагрузку на общественный транспорт в часы – пик.

Планируется ввести 11 радиальных автобусных маршрутов, которые свяжут север и юг Дублина через центр города, три орбитальных автобусных коридора соединяющих удаленные точки без заезда в центральный Дублин и три маршрута «скоростного автобуса» Bus Rapid Transit (BRT).

Строительство новых автобусных коридоров должно начаться в конце 2019 года. Однако, окончательная дата завершения строительства всей системы пока не согласована.

Согласно плану BusConnects, новая система экспресс автобусов (BRT) позволит пассажирам быстрее добираться из центра города до его окраин.

Вот схема новой сети BRT

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Пока планируется запустить 3 маршрута скоростного автобуса:

из Blanchardstown в UCD

из Clongriffin в Tallaght

и из Swords в центр

На этих маршрутах будут использоваться новейшие автобусы с большим количеством дверей, для их обслуживания остановки будут переоборудованы.

Так же планом предусмотрено несколько новых орбитальных маршрутов в обход центра Дублина.

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Планом предусмотрено расширение методов оплаты за проезд, ее можно будет произвести с помощью кредитной или дебитной карты, а так же смартфона.

Частью задумки в рамках плана BusConnects является снижение выбросов выхлопных газов в центральной части Дублина и разгрузка центра города в пиковые часы.

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Опубликовано в Общество
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