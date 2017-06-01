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1 июня вступили в силу новые правила блокировки за неправильную парковку

1 июня вступили в силу новые правила блокировки за неправильную парковку

Вступивший в силу «Закон о блокировке транспорта» (Vehicle Clamping Act 2015) устанавливает правила работы парковщиков, обозначения мест где неправильно припаркованные авто будут заклампованы и максимальную плату за разблокирование.

В соответствии с законом, места где блокируются или эвакуируются транспортные средства должны быть оборудованы соответствующими знаками. В случае если на знаке не указывается сумма оплаты за снятие блокировки, максимальный сбор не должен превышать €100, а услуги эвакуации - €50.

Вводится простая состоящая из двух этапов процедура апелляции в спорных случаях.

Для парковщиков устанавливаются правила поведения предусматривающие процедуры и нормативы при установке и снятии блокиратора, нарушители будут привлечены к уголовной ответственности.

Некоторые разделы закона Vehicle Clamping Act 2015 вступили в силу 1 июня, в полной мере закон должен исполняться с 1 октября.

В течение этих 5 месяцев Национальное транспортное агентство (National Transport Authority - NTA) будет принимать заявки и пожелания автовладельцев по вопросам оснащения соответствующими знаками мест для парковок.

Текст закона http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/13/enacted/en/html

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Опубликовано в Общество
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