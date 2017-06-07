Исторический фрегат Петра Первого в Ирландии.

В ближайшие выходные Штандарт можно будет увидеть в Дрохеде, откуда вечером 12 июня он отправится в Белфаст, посетив по дороге остров Мэн, если позволит погода.

В столицу Северной Ирландии корабль прибудет 16 июня.

История фрегата «Штандарт»

300 лет назад по указу царя Петра и приказу Губернатора Меньшикова заложили на Олонецкой верфи корабли для флота Российского. Флагманом стал фрегат «Штандарт» — «первенец флота», как его называл царь Петр.

Название «Штандарт» символизирует обретение Россией нового торгового пути через Балтийское море: в 1703 году царь Петр изменил свой штандарт, добавив к картам трех российских морей четвертую – карту Балтики. Был сделан новый штандарт, и в его честь назвали первый корабль Балтийского флота.

Петровские чертежи «Штандарта» не сохранились. Но на основании документов Олонецкой верфи, других архивных материалов в результате более чем трехлетнего труда историка Виктора Крайнюкова облик корабля был реконструирован.

Воссоздание фрегата «Штандарт» в наши дни — это история воплощения мечты, символ непреклонности на пути к намеченной цели. Возрождение знаменитого петровского парусника стало возможным благодаря энергии и предприимчивости молодого поколения. На протяжении долгих лет строительства, наполненных упорным трудом и преодолением бесконечного множества трудностей, молодые энтузиасты не теряли веры в то, что все задуманное осуществимо. Существование «Штандарта» в наши дни — это живое доказательство тому, что нет ничего невозможного для тех, кто готов действовать

Чертежей петровского «Штандарта» не сохранилось даже в архивах.

Кстати, в плавании первого русского фрегата может принять участие любой желающий

Подробности: www.shtandart.ru