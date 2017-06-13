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Ирландский стартап предлагает прокат частных автомобилей

Ирландский стартап предлагает прокат частных автомобилей

Ирландский предприниматель Морис Шихи предложил автовладельцам дополнительный доход от сдачи в аренду своих авто.

Если Вы не используете свой автомобиль ежедневно, то почему бы не поделиться им с кем то и заработать на этом?

2 fleet renterМорис предполагает, что сдавая свое авто в аренду минимум 2 дня в неделю, автовладелец сможет зарабатывать не менее €3500 в год.

Стандартная сумма которая будет причитаться владельцу авто от компании проката - €40, при этом покупатель заплатит €84. Сам стартап планирует получать комиссионные в размере 10% от проката, а разница уйдет на специальную страховку, которую согласилась предоставить AXA Insurance. Она будет полностью покрывать любой ущерб причиненный автомобилю, владельцу и арендатору.

Шихи говорит, что выбирать авто и арендатора можно будет на сайте его компании по оставленным отзывам. Для регистрации автовладельцев необходимо соблюсти следующие условия: автомобиль должен иметь действующий талон техосмотра (NCT), оплаченный дорожный налог и быть на старше 10 лет. Сейчас компания располагает 50 частными автомобилями, включая Фольксваген Гольф принадлежащий Морису Шихи

Сайт компании http://jointhefleet.com/

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Опубликовано в Общество
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"Наша газета"

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