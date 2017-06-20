В среду воздух в Дублине прогреется до +28 градусов

Температура воздуха в районе Дублина и земли Leinster достигнет + 28 градусов, сообщает The Irish Times.

В Munster, также будет тепло, но пасмурно, столбик термометра будет показывать +26 градусов.

В западной части Ирландии будет немного пасмурно, а ветер с Атлантики будет дуть сильнее, чем в других местах страны. На Западе воздух прогреется до +27 градусов.

В четверг и пятницу будет сухо, но прохладнее. В субботу погода будет похожей, но усилится ветер, температура в эти дни будет в диапазоне от +14 до +18 градусов, в некоторых местах возможен слабый дождь.