29и летний житель Дублина Патрик Данн был арестован ирландской полицией сразу после вооруженного налета на продовольственный магазин в районе Балимун.

В 19.10 грабитель, угрожая репликой пистолета, вынудил сотрудников магазина «Центра» отдать ему €885.

В это же время в магазине находились сотрудники «Garda», которые расследовали ранее совершенное преступление.

После непродолжительной погони Патрик был задержан. Незадачливый грабитель всего 10 минут наслаждался удачным налетом.

Уже утром «самый тупой грабитель Ирландии» предстал перед судом.

Особенно сотрудников полиции возмутило, что налет происходил на глазах большого числа школьников, которые облюбовали магазин в Балимуне в качестве места встреч.

Выступивший на суде сотрудник полиции выразил надежду, что быстрое задержание преступника станет уроком для жителей неблагополучного района ирландской столицы.

Пишет Irish Times