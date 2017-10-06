Ирландский суд не выдал Латвии бывшего полицейского

3 Октября 2017 год Ирландский суд вынес решение не выдавать Вингриса латвийским властям и отпустить его на свободу.

Принимая решение, Судья Доннелли указал на факт, что ранее Вингрис подал апелляцию в латвийский суд, что, во-первых, является его конституционным правом, а во-вторых - законным основанием для временного прекращения следствия и освобождения Вингриса из-под стражи.

В июле 2016 года был выдан европейский ордер на арест Вингриса, согласно которому Вингрис и еще трое полицейских избили Яниса Ведзиса и Валерия Чубачевича в отместку за изнасилование их знакомой. Чубревич, в последствии скончался. В 2003 году Вингрис был оправдан в Латвии, однако четыре года спустя решение было отменено, и Вингриса приговорили к 6 годам заключения. К тому времени он уже успел уехать в Ирландию, где обратился к ирландским адвокатам за защитой. Вингрис утверждал, что в Риге его могут убить, поскольку прежде он сам занимался делами, связанными с раскрытием организованной преступности.

Защитником Вингриса в Ирландии выступает юридическая фирма “MS Solicitors”.

«Так как с 25 сентября 2017 года согласно части 2 Статьи 465 Уголовного Кодекса Республики Латвия Вингерса признаётся не осужденным, а обвиняемым. Обвинительный приговор по делу от 2 декабря 2013 года не вступил в силу, поскольку Вингерс подал апелляцию. Требование латвийский властей о выдаче Вингерса не являлось законным и нарушало права Вингерса по статьям 5, 6, 13, 14 и 17 Европейской Конвенции о правах человека», сказала его адвокат Шинейд Малхолл.

Управляющий партнер фирмы MS Solicitors Ольга Шаяку приветствовала решение судьи Доннелли. «Отрадно видеть на примере ирландского правосудия как применяются принципы прозрачности и пропорциональности в сфере директив ЕС о правах человека. Положительный исход данного дела - яркий тому пример».

Подробности дела читайте в следующем выпуске "Нашей Газеты"