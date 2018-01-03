Террор докатился до Ирландии?

Он умер на месте от удара ножом в спину. В убийстве обвиняется 18-летний египтянен, он арестован. Также пострадали два ирландца, которым по 20 лет. Однако пока неясно, какой серьезности травмы они получили. Гарда еще не установила, были ли жертвы случайными, или это было планированное нападение. На месте преступления сейчас работает Гарда.

Сообщает: www.independent.ie

Что интересно израильское издание http://www.isrageo.com со ссылкой на сайт apostrophe.ua и газету Mirror приписало происшествие сирийским террористам. http://www.isrageo.com/2018/01/03/dundalk/