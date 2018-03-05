Семь ирландцев и два литовца арестованы за грабежи магазинов во время шторма и снега

Девять человек предстали перед судом за разграбление магазинов Lidl и Centra в дублинском районе Талла

48и летний Джон Келли обвиняется в попытке кражи сейфа из магазина Лидл, по этому же делу проходят Кит Келли (47лет) и Пол Фриман (44 года).

Кто из братьев Келли управлял экскаватором, разрушившим здание магазина не уточняется.

2 марта в районе Fortunestown Lane, Jobstown был разграблен, разрушен и подожжен закрытый из-за непогоды магазин Лидл.

Двое молодых литовцев Эдгар Цесинас (23 года) и Поулас Гнезециус (21 год) обвиняются в хищении товара из Лидл. Ирландец Джерард Буггл (38 лет) вынес из магазина лампы освещения.

За грабежи соседнего магазина Centra арестованы натурализованный ирландец Мухамед Смю (26 лет) и Джон Дойл (38 лет), кроме них перед судом за те же преступления предстанут еще несколько человек.

Так что национальный состав «Джобстаунских разбойников» весьма разнообразен.

В сети появились кадры ликующих после грабежей «афрокельтов».

В тот же вечер 2 марта в районе Талла были подожжены 25 частных автомобилей застрявших в снежных заторах.

Сообщает dublinlive.ie