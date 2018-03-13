Грабители Lidl разместившее видео в социальных сетях будут привлечены к ответственности

Гарда арестовала еще около 20 человек замешанных в разграблении магазина Lidl в дублинском районе Талла 2 марта 2018 года.

Большинство преступников были обнаружены после размещения им фотографий и видео с места происшествия в социальных сетях. Часть удалось поймать по чужим социальным постам и видео с камер наблюдения.

Несколько записей посланных в мессенджерах Whatsupp и Snapchat содержат лица преступников. Правоохранительные органы просят пользователей социальных сетей связаться с Garda по телефонам 01 666 6000 или Garda Confidential Line 1800 666 111 или с любым ближайшим отделением, в случае если они узнали кого то на материалах размещенных в интернет.

Так же сообщается что еще в феврале 2017 года торговая сеть Lidl обращалась в местное самоуправление за разрешением на реконструкцию этого магазина. В самой сети заявили, что все работники разрушенного магазина будут трудоустроены в других торговых точках, а для жителей района будет запущен бесплатный автобус к другим магазинам, пишет The Journal.ie