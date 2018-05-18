В Ирландии погибла девочка из России

Тело Анастасии Кригель (14 лет) было обнаружено на заброшенной ферме в Люкане, пригород Дублина.

В последний раз девочку видели за три дня до этого в парке St Catherine’s, Люкан. Правоохранительные органы Ирландии Garda полагают что ребенок был избит до смерти.

Анастасия в возрасте 2х лет была удочерена в России (отец француз, мать ирландка) и перевезена в Ирландию.

Родители заявили о пропаже девочки в день исчезновения, немедленно была начата поисковая операция. Сообщается, что к поискам привлекались водолазы, которые обследовали русла реки Лиффи и Гранд канал, находящиеся поблизости.

Garda считает что девочка была убита в день исчезновения, не исключается, что ребенок был изнасилован. Проводится вскрытие тела и ведутся следственные действия по поиску убийц.