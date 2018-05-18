Бизнесмен из Индии и его латышская супруга арестованы за фиктивный брак

Предприниматель Панкай Падни из Лимерика и его «супруга» из Латвии Дася Бейкмане арестованы за вступление в брак «по договору».

Индус открыл в Ирландии пять кафе сети Subway и ресторан Four Star Pizza по франшизе, на его предприятии работают 30 человек. Его фиктивная супруга из Латвии проживает в Лечистере, Великобритания.

Панкай приехал в Ирландию в 2006 году в качестве студента. По окончании обучения, он решил остаться и заплатил организаторам фиктивного брака €7000. В 2012 году был зарегистрирован брак с гражданкой Латвии. Его фиктивная супруга переехала в 2013 году в Великобританию.

Для продления визы индус и его «супруга» явились в Бюро иммиграции где и были арестованы сотрудниками ирландской полиции Garda.

При рассмотрении дела в районном суде Дублина выяснилось, что пара зарегистрировала свои отношения в отделе ЗАГС города Голвей в сентябре 2012 года, где предоставила ложные данные о совместном проживании.

Адвокат гражданки Латвии сообщил, что она приехала в Ирландию на заработки, а тот, кто организовывал фиктивный брак забрал себе бóльшую часть денег.

Судья дублинского суда приговорил индуса к четырем месяцам заключения условно, с исправительным сроком два года, латышка получила два месяца реального заключения пишет independent.ie