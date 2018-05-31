Russian Ireland

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Гарда просит автоматы

Гарда просит автоматы

Полиция Ирландии просит выдать автоматическое оружие.

Правоохранительные органы заявляют, что в сельских районах страны у них нет времени ждать часами прибытия вооруженного полицейского спецназа.

Член Ассоциации правоохранительных органов (GRA), Брендан О'Коннор, который служит в графстве Донегал, заявил, что в первую очередь вооружить необходимо правоохранителей в приграничных районах с целью пресечения деятельности бандитских и незаконных вооруженных формирований, действующих по обе стороны границы.

«Десять лет назад у ирландской полиции на вооружении были израильские автоматы Узи, и это был сдерживающий фактор», - объяснил он.

«Часто, когда преступление совершается в Северной Ирландии, и бандиты укрываются на территории Республики, полицейские могут противопоставить вооруженным до зубов преступникам только нелетальное оружие, предназначенное для индивидуальной защиты. Преступники знают об этом и совершенно нас не боятся» - заявил О’Коннор.

Вооруженный спецназ Гарды обеспечивает поддержку работы правоохранителей на местах 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, но добраться до отдаленных районов быстро они не успевают.

«Недавно у нас был вооруженный инцидент на границе», - говорит Брендан О'Коннор, «и нам почти 45 минут пришлось потратить на тренировку сотрудников, в то время как пара бойцов с автоматами МР17 могла бы прикрыть своих коллег за считанные минуты».

Информация thejournal.ie

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Опубликовано в Криминал
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"Наша газета"

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