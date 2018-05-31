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Сотни дублинцев пришли попрощаться с девочкой из России

Сотни дублинцев пришли попрощаться с девочкой из России

31 мая состоялись похороны Анастасии Кригель убитой подростками в парке Святой Катерины в Люкане.

Приемные родители Аны попросили участников похорон одеть яркую и разноцветную одежду, которую так любила девочка.

На прошлой неделе Гарда задержала двух подростков, подозреваемых в убийстве 14-летней уроженки РФ, после разбирательства один из юношей был арестован, другой отпущен.

Правоохранители дожидались результатов экспертизы ДНК, прежде чем произвести арест, сообщает The Journal.ie

Напомним, тело 14-летней девочки нашли на заброшенной ферме через 3 дня после ее исчезновения— в километре от места, где её видели в последний раз 14 мая в компании подростков. На теле были обнаружены следы сексуального насилия, а смерь наступила в результате избиения палками и кирпичами.

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Опубликовано в Криминал
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"Наша газета"

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