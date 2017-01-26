Сотрудники ирландской авиакомпании помогали нелегальным иммигрантам

Несколько сотрудников аэропорта включая двух служащих ирландского авиаперевозчика AerLingus, были арестованы полицией в связи с делом о нелегальном перемещении границы.

Трое мужчин в возрасте 28, 56 и 61 год помогли более сотни нелегалов проникнуть на территорию Ирландии. Сообщается, что полиция Ирландии Garda вышла на преступников через нелегальное туристическое бюро в Риме, помогающее нелегалам из Азии и Китая.

Стоимость услуги служащих Дублинского аэропорта достигала €20000 с иммигранта.

Преступники встречали иммигранта в аэропорту и выдавали его за сотрудника компании при прохождении пограничного контроля. При этом использовалась фирменная одежда технического персонала AerLingus.

Министр юстиции Ирландии приветствовал международное расследование в отношении нелегальной иммиграции и потребовал от Управляющей компании Дублинского аэропорта и руководства авиакомпании полного сотрудничества с правоохранительными органами.

Озабоченность в отношении инцидента выразила общественная организация Immigrant Council of Ireland, требуя защиты возможных жертв нелегального траффика.

Конкурент Aer Lingus компания Ryanair по своему отреагировала на происшествие опубликовав каррикатуру в своем Твиттере.