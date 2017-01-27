Ирландские правоохранители могут помочь чешским медикам.

Туда же попадут и около 2х тонн конопли, изъятые в Дублинском порту на прошлой неделе у наркокартеля Киннаханов. Рыночная стоимость изъятого товара более 37.5 миллионов Евро.

Это больше всех ранее изъятых партии наркотиков с 2015 по 2016 год

Сообщается, что партию сдал один из осведомителей наркокартеля семьи Каннахан, а посылка была задержана в дублинском порту.

Члены ирландского клана обосновавшегося в Испании считают, что сдать поставку почти 1873 кг конопли мог только осведомитель, внедренный в банду, и ему уже вынесен смертный приговор. Ирландские корреспонденты выяснили, что наркотический продукт прибыл из Южной Африки через другие страны Евросоюза в 3х металлических контейнерах и был упакован так, чтобы пограничные собаки не могли обнаружить коноплю.

В то же время, пишет Главный редактор газеты «Пражский – Экспресс» Ирина Шульц, Чехия – одна из немногих стран, где конопля разрешена в медицинских целях. Ею лечат тошноту у страдающих СПИДом, рассеянный склероз и еще ряд болезней. При этом учреждения здравоохранения испытывают нехватку медицинской конопли. Объявили тендер на поставку 40 кг лечебной конопли в течение 48 месяцев, оба претендента условия тендера не выполнили. А в конце января конопля заканчивается, и лечить будет нечем. Объявили дополнительный тендер до 12 марта.

В то же время из-за судебных проволочек на складах Ирландского Департамента юстиции находится товара почти на 200 миллионов Евро. Только на конец 2014 годы там было неуничтоженных наркотиков на 152 миллиона, да еще и «запасы» семейства Каннаханов на «круглую» сумму. Так что возможное решение вопроса с затоваренностью ирландских хранилищ в передачи части годной конопли чешским медикам?