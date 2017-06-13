В горах Виклоу обнаружена «расчлененка», Гарда просит о помощи

После поисковой операции, которую провели совместно правоохранительные органы и вооруженные силы Ирландии были обнаружены части тела.

По сообщениям Гарды (ирландской полиции) части молодого человека, 20-25 лет были обнаружены в пяти разных местах вдоль по «Старой военной дороге». Правоохранители предполагают, что юношу по частям выбрасывали из движущегося автомобиля. Судя по останкам – преступление было совершено не более недели назад.

К ирландским СМИ обратились органы правопорядка с целью установления личности погибшего и информации об этом происшествии.

Всех кто проезжал по военной дороге после 2 июня и заметил, что то необычное, а так же все кто знает о пропавших в этот период людях просят обратится в Bray Garda Station по телефонам 016665300 или Garda Confidential Line 1800666111, или в ближайшее отделение Garda.