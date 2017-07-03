«Лайма. Рандеву. Юрмала» ждет гостей из Ирландии

Название фестиваля выражает его идею (Rendez vous – на французском «свидание», или, говоря популярным языком, «рандеву») — Лайма приглашает своих друзей и коллег, популярных артистов из Латвии и соседних стран, принять участие в фестивале, вместе выступить на юрмальской сцене.

Бессменным фотографом, аккредитованным на площадке «Новой волны» была наш фотокорреспондент Ирина Василевича, и в этом году она приглашена на фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала» .

В 2017 году четыре незабываемых концерта соберут лучших артистов России, Латвии, Украины, Грузии и других стран, на сцене концертного зала Дзинтари.

Список звезд, выступающих на фестивале «Лайма. Рандеву. Юрмала», продолжает пополняться. 20 июля, на открытии фестиваля выступит лидер группы Мумий Тролль, Илья Лагутенко, а 21го -Александр Ревва. 22 и 23 июля зрителей порадует своим выступлением Григорий Лепс.

Группа “Мумий Тролль” и ее лидер Илья Лагутенко по праву считаются символами современного русского рока. Музыкант снимается в кино, много путешествует, а также является активным защитником прав животных, как и хозяйка фестиваля Лайма Вайкуле. Какие именно музыкальные сюрпризы подготовят для зрителей Илья и Лайма, станет известно 20 июля. В этот же день зрителям предстоит встреча с оперной дивой Кристине Ополайс, звездами эстрады Еленой Ваенгой, Валерием Леонтьевым, Валерием Сюткиным, а также латвийскими исполнителями Интарсом Бусулисом, Янисом Стибелисом, международным музыкальным коллективом DAGAMBA и многими другими.

21 июля к заявленным ранее артистам – оперной диве Хибле Герзмаве, легендарному рок-музыканту Крису Норману, а также отечественным звездам: Леониду Агутину, Владимиру Преснякову, присоединится комик и шоумен Александр Ревва. Резидент «Comedy Club» снимается в кино и выступает на эстраде. В 2015 году и Александр Ревва записал и выпустил свой первый сольный альбом «Любовь».

22 и 23 июля, гостем фестиваля “Лайма. Рандеву. Юрмала” станет Григорий Лепс. Один из самых популярных певцов на российской эстраде, в этом году Лепс отметил свой юбилей серией аншлаговых концертов. Публика ценит его особенный, яркий и харизматичный образ и неповторимый тембр голоса. «Гриша - артист, который покорил шоу-бизнес, будучи состоявшимся человеком, и поэтому знает цену славы, -рассказывает Лайма Вайкуле.- Талантливый, темпераментный, с выдающимся голосом, он отличается ото всех своим неповторимым стилем. Я знала и любила Гришу до того, как он стал знаменитым. Медные трубы его не испортили».

Григорий Лепс выступит на фестивале 22 июля, вместе со Стасом Михайловым, Лолитой, Владимиром Винокуром, группой «А’Студио», коллективом «MBAND» и многими другими. А также примет участие в концерте 23 июля, где выступит в составе трио, частью которого станут коллеги из Продюсерского центра Григория Лепса - певцы Emin и Александр Панайотов. В этот вечер на сцену выйдут: Валерий Меладзе, Геннадий Хазанов, Вахтанг Кикабидзе, Монс Селмерлев, Нани Брегвадзе, группа «Время и Стекло» и другие исполнители.

Подробная информация о программе фестиваля на сайте www.jurmalarandevu.lv

Билеты можно приобрести в кассах «Biļešu serviss» и на сайте www.bilesuserviss, а также на сайтах: www.showgogo.ru и www.concert.ru

Заказ VIP билетов по телефону: +371 28646464

Читайте фотоотчет Ирины Василевича о Международном фестивале «Лайма. Рандеву. Юрмала» в августовском выпуске «Нашей газеты»