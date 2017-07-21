Russian Ireland

Switch to desktop

Викинги против славян в Дублине

Викинги против славян в Дублине

Любители исторических реконструкции встретились в парке Св. Анны в Дублине.

В инсценированных схватках сошлись варяжские и славянские воины в полном обмундировании. Историческая экспозиция и демонстрационные бои были организованы ирландской группой «Claíomh» при поддержке экспертов по восточным викингам и западным славянам «Sveinald». Представления и северный рынок викингов были организованы в рамках традиционного «Фестиваля роз».

Все желающие могли подержать в руках вооружения и доспехи, монеты и текстиль времен короля Сидрика (995-1000). Энтузиасты организовали лекции по культурному наследию Ирландии и Восточной Европы.
Тематические исследования, которые обсуждались на представлении, включали в себя пиратскую победу Далкассиан под командованием Брайана Бору против альянса Дублин /Лейнстер /Оркни /Манкс в битве при Клонтарфе в 1014 году и окончательное поражение дублинских викингов от рук камбр-норманнов В 1171. На тактическом уровне будут продемонстрированы щитовые стены и боевой строй свиньей, который в дальнейшем переняли у норманнов крестоносцы.

Фото IRP

View the embedded image gallery online at:
http://www.russianireland.com/index.php/ru/news/news-mainmenu/culture/10035-vikingi-protiv-slavyan-v-dubline#sigFreeId8a566ca3ee

Прочитано 109 раз
Опубликовано в Культура
Теги
"Наша газета"

Последнее от "Наша газета"

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « «Лайма. Рандеву. Юрмала» ждет гостей из Ирландии

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Наверх

All rights reserved. www.russinireland.com 2015

Top Desktop version