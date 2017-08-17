Ресторан французской кухни «Le Pastis»

Свое название ресторан получил в честь традиционного французского анисового аперитива Пастис.

По традиции, застолье с Пастис, сближает гостей за столом.

Ресторан Le Pastis предлагает блюда современной французской кухни, для приготовления которых используются только свежие органические продукты от ирландских поставщиков.

Интерьер Le Pastis – выглядит современно, но в его духе есть очень старая классика.

Французское бистро предлагает солидный выбор блюд по разумным ценам. Ценителям кухни предлагаются разнообразные варианты меню, от доступных обедов и бранчей, до выгодного предложения для «ранних пташек» (Early bird).

Для обеда великолепно подойдет традиционный луковый суп за €5 и рагу по-Бургундски (Boeuf Bourguignon) за €10.95

Early bird, действующее с 17.30 до 19.00, предлагает выбор из 3-х блюд за €23.50.

И конечно, обширное a la carte меню для гурманов.

Только в Le Pastis можно отведать известные лягушачьи лапки на закуску за €9 и шербет, который французы подают не как десерт, а холодную закуску. Говорят, что такое сочетание позволяет в полной мере оценить вкус главного блюда.

В меню есть французские устрицы и большой выбор морепродуктов.

Стейки и мясо приготовленное на гриле, не оставят равнодушным самого изысканного клиента.

Как и положено, каждое блюдо, гарнир и соусы выглядят настоящим произведением кулинарного искусства.

Рагу по-бургундски - одно из популярных у гостей Le Pastis. Из-за необходимости дополнительной обработки и длительности приготовления предпочтение французских богачей отдавалось более «благородным» частям туши. Но у крестьян особого выбора не было, и доступны для них были именно дешевые и грубые куски.

Чтобы сделать мясо мягче, бедняки придумали тушить его в течение длительного времени в вине, которого в доме было в избытке. После длительной температурной обработки коллаген соединительной ткани, содержащейся в таком куске в значительном количестве, преобразовывался в желатин, и даже самый жесткий отруб приобретал нежную структуру, а вино превращалось в густой, ароматный соус. Так родилось крестьянское блюдо, ставшее впоследствии классикой французской кухни, которую мы знаем как бёф бургиньон или говядина по-бургундски.

Идею тушить жесткое мясо в вине нашли интересной местные повара, и со временем кулинарное творчество народных масс оказалось в числе блюд, которые считаются гордостью национальной кухни. Несмотря на столь давнюю историю, международную славу блюдо бёф бургиньон приобрело относительно недавно. Долгое время о нем знали лишь те, кто не понаслышке был знаком с французской кухней, да и сами французы. Все изменилось, когда на экраны телевизоров стремительно ворвалась открывшая в себе кулинарный талант Джулия Чайлд. Она поведала американским домохозяйкам о французской гастрономии, а благодаря ее хвалебным одам тушеным кусочкам говядины в густом винном соусе о французском мясном рагу узнал весь мир.

В десертном меню разнообразный выбор мороженого, шоколадный торт и безе, которое ирландцы называют в честь великой русской балерины Pavlova.

Le Pastis – замечательное место для организации вашего торжества, юбилея или корпоратива.

В ресторане есть отдельный банкетный зал, где совершенно спокойно смогут разместиться до 70 гостей, при этом не мешая остальным посетителям.

Основатели ресторана Ник и Ирма Спельман из Финляндии.

Шеф-повар Ник до открытия французского ресторана в Хельсинки в 2012 году работал в Ирландии. Был признан лучшим поваром на соревнованиях кулинаров в 2005, 2007 и 2009 в разряде «Приготовление блюд из мяса диких животных (Game dish).

Ирма великолепно говорит по-русски, так что проблем с языковым барьером не ожидается.

Ресторан открыт на обед в пятницу и субботу с 12.00 до 15.00, на ужин со вторника по четверг с 17.30 до 21.00, в пятницу и субботу с 17.30 и до последнего клиента.

В воскресенье ресторан работает под заказ.

Понедельник – выходной день.

Телефон: 01-2836880 или 0857168116

Майл: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Сайт www.lepastis.ie