Beach Party в клубе Zavedenie

Beach party с пенной пушкой и настоящим джакузи состоялся 4 августа в Пентхаузе клуба The Wright Venue, Swords.
Поклубится в купальниках и плавках пришло много народа. Вечеринку вела Анна, которая организовала конкурсы и развлечения. За пультом работали два ДиДжея.
Пользуясь случаем, был устроен замечательный девичник для Руты.
Приходите на вечеринки клуба «Zavedenie»
Информация: www.facebook.com/zavedenie/
Фото: IRP
http://www.russianireland.com/index.php/ru/news/news-mainmenu/culture/10064-beach-party-v-klube-zavedenie#sigFreeId17a94dfb74