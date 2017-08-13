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Beach Party в клубе Zavedenie

Beach Party в клубе Zavedenie

Популярный у русскоязычных ирландцев дублинский клуб «Зведение» организовал пляжную вечеринку.

Beach party с пенной пушкой и настоящим джакузи состоялся 4 августа в Пентхаузе клуба The Wright Venue, Swords.

Поклубится в купальниках и плавках пришло много народа. Вечеринку вела Анна, которая организовала конкурсы и развлечения. За пультом работали два ДиДжея.
Пользуясь случаем, был устроен замечательный девичник для Руты.

Приходите на вечеринки клуба «Zavedenie»

Информация: www.facebook.com/zavedenie/

 

Фото: IRP

View the embedded image gallery online at:
http://www.russianireland.com/index.php/ru/news/news-mainmenu/culture/10064-beach-party-v-klube-zavedenie#sigFreeId17a94dfb74

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Опубликовано в Культура
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