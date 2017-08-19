Фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала» проходил с 20 по 23 июля в концертном зале «Дзинтари» в курортной столице Латвии – Юрмале

Фестиваль пришел на смену «Новой волне» и появился благодаря личному участию и творческому таланту Лаймы Вайкуле.

Название фестиваля выражает его идею (Rendez vous – на французском «свидание», или, говоря популярным языком, «рандеву») — Лайма приглашает своих друзей и коллег, популярных артистов, принять участие в фестивале и вместе выступить на юрмальской сцене.

Бессменным фотографом, аккредитованным на площадке «Новой волны» была наш фотокорреспондент Ирина Василевича, и в этом году она работала на фестивале «Лайма. Рандеву. Юрмала» .

Четыре незабываемых концерта собрали на главной сцене Латвии лучших артистов из России, Латвии, Украины, Грузии.

Среди выступивших: Илья Лагутенко, Александр Ревва, Григорий Лепс, Кристине Ополайс, Елена Ваенга, Валерий Леонтьев, Валерий Сюткин, латвийские исполнители Интарс Бусулис, Янис Стибелис, международный музыкальный коллектив DAGAMBA и многие другие.

Фестиваль не обошли стороной легенда рока Крис Норман и грузинского кинематографа – Вахтанг Кикабидзе.

Было много неожиданных дуэтов и даже трио, так Григорий Лепс выступил вместе с Emin и Александр Панайотов. Гостями фестиваля стали Стас Михайлов, Лолита, Владимир Винокур, группа «А’Студио», «MBAND», Валерий Меладзе, Геннадий Хазанов, Вахтанг Кикабидзе, Монс Селмерлев, Нани Брегвадзе, группа «Время и Стекло» и другие исполнители.

«Фестиваль находится на пике» говорит официальный фотограф и корреспондент «Нашей газеты» Ирина Василевича.

Подробная информация о программе фестиваля на сайте www.jurmalarandevu.lv

Фото: Ирина Василевича