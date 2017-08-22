Международный фестиваль Jūras Pērle: единство музыки, театра и кино

В начале августа в Юрмале состоялся первый международный фестиваль музыки театра и кино.

Слоган праздника: «Jūras Pērle. Возрождение легенды». Название фестиваля, в переводе с латышского языка «Морская жемчужина», напоминает о легендарном юрмальском ресторане и ночном баре, расположенном на берегу Рижского залива, где в 60-е годы появилось первое в СССР варьете, и где начиналась карьера Лаймы Вайкуле и Бориса Моисеева.

Гости концертного зала «Дзинтари» встретились с легендами — артистами, режиссерами, композиторами, создателями всенародно любимых фильмов.

Участников и гостей фестиваля Jūras Pērle увековечила в фотографиях постоянный корреспондент «Нашей газеты» Ирина Василевича.

На фестиваль 2017 собрались Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Владимир Меньшов, Вера Алентова, Сергей Захаров, Максим Дунаевский, Игорь Корнелюк, Ивар Калныньш, Ольга Пирагс и многие другие актеры, режиссеры и композиторы, чтобы вновь вспомнить любимые песни из нестареющего кино.

Праздник проходил в атмосфере синтеза разных видов искусств. Зрители вживую могли услышать песни из любимых кинофильмов в исполнении, как самих актеров, так и артистов, которые пели за кадром. Во время исполнения песен демонстрировались отрывки из кинолент, звучали потрясающие актерские истории.

К ностальгии по старому доброму кино и музыке отсылает не только репертуар концерта, но о приятные воспоминания о молодости многих именитых гостей.

Актер Юрий Стоянов вспоминает, как очутился в ресторане Jūras Pērle, гремевшем на весь Союз, будучи еще восьмиклассником. Увидел Лайму Вайкуле, и потом целый год не мог спать спокойно…

По словам известного российского телеведущего Юрия Николаева, тема «ретро» популярна сегодня не только в России или в Латвии: это мировой тренд. «Потому что мы грустим о своей молодости… Это мелодии, под которые мы женились, выходили замуж, влюблялись. Все это связано, безусловно, с песнями», — добавил он.

Международный фестиваль музыки театра и кино Jūras Pērle имеет все шансы на то, чтобы стать еще одной доброй традицией музыкального лета в Юрмале.