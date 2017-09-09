Из России с «Широко открытыми глазами»

Наталья и Елена - выпускницы «Московской Академии Живописи Ваяния и Зодчества».
«Выставка собрана их пленэрных работ, которые мы делали в течение нескольких лет, путешествуя по России, Европе… Некоторые работы были сделаны в Англии и Ирландии… Это наш небольшой отчет о проделанной работе» - говорит Наталья Еремина.
Пленэ́р (на открытом воздухе) — термин, обозначающий передачу в картине всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и окружающей атмосферы.
Все работы девушки делали на открытом воздухе – поэтому и название ее «С широко открытыми глазами», передача цветов и красок знакомых и незнакомых мест впечатляет своими красками и глубиной. Глаза действительно открываются.
Кстати, одно из узнаваемых мест, выглядящее в точности как Cliff of Moher, на поверку оказалось Крымом.
На выставке представлены - неповторимая атмосфера Ирландии, яркие краски Венеции и бескрайние просторы русских полей и лесов.
Выставка продлится до 17 сентября 2017 года, по адресу: 26 Ranelagh, Dublin 6.
Подробности на сайте: www.ranelagharts.org и www.natashaeremina.com
Фото: I.R.P
Видео: Автора