Из России с «Широко открытыми глазами»

Выставка художниц из России Елены Леонтьевой и Натальи Ереминой открылась 7 сентября, в Ranelagh Art Centre, Дублин.

Наталья и Елена - выпускницы «Московской Академии Живописи Ваяния и Зодчества».

«Выставка собрана их пленэрных работ, которые мы делали в течение нескольких лет, путешествуя по России, Европе… Некоторые работы были сделаны в Англии и Ирландии… Это наш небольшой отчет о проделанной работе» - говорит Наталья Еремина.

Пленэ́р (на открытом воздухе) — термин, обозначающий передачу в картине всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и окружающей атмосферы.

Все работы девушки делали на открытом воздухе – поэтому и название ее «С широко открытыми глазами», передача цветов и красок знакомых и незнакомых мест впечатляет своими красками и глубиной. Глаза действительно открываются.

Кстати, одно из узнаваемых мест, выглядящее в точности как Cliff of Moher, на поверку оказалось Крымом.

На выставке представлены - неповторимая атмосфера Ирландии, яркие краски Венеции и бескрайние просторы русских полей и лесов.

Выставка продлится до 17 сентября 2017 года, по адресу: 26 Ranelagh, Dublin 6.

Подробности на сайте: www.ranelagharts.org и www.natashaeremina.com

Фото: I.R.P

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