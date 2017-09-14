«Викинг» сыграет в «Викингах»

Актер получил ключевую для развития общего сюжета саги, роль пророка Олега. У персонажа есть прототип — князь Олег, живший в X веке и прозванный Вещим. Данила Козловский приступит к съемкам в Ирландии на этой неделе.

Ранее Данила сыграл роль Князя Владимира в полнометражном фильме 1 канала «Викинг». Кстати, многие критики тогда посчитали, что характеры российского фильма копируют персонажей британского сериала.

«Примечательно, что самая большая международная роль Данилы на сегодняшний день — в совместном производстве с Ирландией, и съемки проходят в Ирландии. Это ирония, но не случайность. Мы очень гордимся тем, что поддерживаем ирландское актерское агентство, продвигающее российские таланты, и очень гордимся, что поддерживаем российские таланты, которые часто остаются скрытыми из-за языкового барьера или отсутствия правильного видения. Во всех наших усилиях есть гармония, и эта гармония приносит очень интересные результаты», — заявил Джерард Майкл МакКарти, продюсер и сооснователь фестиваля SUBTITLE в Москве, Ирландского кинофестиваля в Москве и директор Enterprise Ireland Russia/CIS.

«Мы рады, что Данила получил эту значимую роль в «Викингах», одном из самых успешных телевизионных шоу, которое станет фантастической площадкой, демонстрирующей миру его актерский талант. Мы убеждены в глубине актерского мастерства в России — за последние 12 месяцев мы увидели, что несколько актеров, которые участвовали в наших фестивалях SUBTITLE в Килкенни и Москве, получили значимые роли в международных проектах, и это обеспечит признание российских талантов широкой аудиторией по всему миру. Мы уверены, что это только первые успехи российских актеров на международной арене», — уверен Ричард Кук, основатель фестиваля SUBTITLE и агентства Lisa Richards.

«Наша газета» принимает постоянное участие в работе кинофестиваля «Субтитры» в Килкенни, Ирландия.