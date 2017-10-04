Фильм «Город-бабочка», легко ли быть европейцем?

Фильм показан в рамках «Фестиваля документальных фильмов» 27 сентября – 1 октября 2017г.

«Город-Бабочка» - это полуторачасовой документальный фильм о молодом литовском городе Висагинас, построенном в СССР для обслуживания Игналинской Атомной Электростанции (ИАЭ).

Создатели фильма, семейная пара, режиссер – русская из Литвы Ольга Черновайте и продюсер – ирландец Джеремайя Куллинан считают, что фильм «Город-Бабочка» может оказаться весьма спорным, тема русскоязычного меньшинства в Литве является весьма чувствительной. Документальная работа ирландцев раскрывает глубокий пласт отношений, затрагивает вопросы самоидентификации и трагедию потери Родины.

Висагинас стал одной из жертв распада СССР. Тысячи молодых строителей и ученых приезжали на «комсомольскую стройку» из всех республик Советского Союза. 31 декабря 1983 первый энергоблок «Игналинской АЭС» был выведен на полную мощность. О молодом наукограде Снечкус (так назывался тогда Висагинас) рассказывают кадры черно-белой документальной хроники. Потом был Чернобыль и распад СССР, молодые Прибалтийские республики были приняты в «европейскую семью». Одним из условий вступления Литвы в ЕС было закрытие АЭС. Чиновники из ЕС, вынуждающие Литву закрыть станцию, думали купить спокойствие за полмиллиарда Евро. Они рассчитывали, что закрытие станции снимет возможные проблемы будущего, и реактор – точно такой же, как на Чернобыле, и вопросы переподключения мощностей станции к европейской энергосистеме, и проблемы комплектующих из несуществующего Союза, а главное вывод Литвы из «клуба ядерных держав». Литовские же чиновники, согласившиеся на деньги ради города, скорее всего, считали, что лучше деньги в руке, чем 35000 жителей. В результате все «советские люди» оказались без страны и без работы. Точнее работа в городе есть, те, кто строили станцию, теперь разбирают ее на европейские деньги. Город потерял 15000 жителей, которые уехали на заработки в Великобританию и Ирландию, а европейские чиновники остались с носом, поблизости от Висагинаса на территории независимой Белоруссии идет строительство Островецкой АЭС.

О людях же никто не думал, жители Литвы получили европейские паспорта, но остались «советскими». Как сказал один из героев картины – «После закрытия станции я 2 года был в депрессии». Ольга Черновайте начала снимать фильм в 2012 году, а закончила в 2017, она не хотела делать политическое кино, но события на Украине ворвались в жизнь жителей города. Строить АЭС приезжали и выходцы Луганска и Донецка, с Запада Украины. Литовская пропаганда, пугает население российской угрозой, русскоязычные граждане страны стали оккупантами на родной земле. Не уступает в давлении и российская пропаганда: «Мы смотрим русское телевидение, слушаем радио на русском. Мы никогда не будем понимать этих европейцев, и доверять им» - говорит один из героев фильма, живущий на деньги Евросоюза.

Создатели фильма говорят что, есть возможность для диалога, налаживания отношений между общинами. Но в фильме виден и более глубокий смысл: Ответственность политиков и СМИ за свои действия и умение прощать и выстраивать новую жизнь.

Фильм «Город-Бабочка» задает вопрос: Легко ли быть европейцем?

Трейлер фильма: https://vimeo.com/175462746

веб-сайт: www.butterflycityfilm.com

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Фото: Иван Русс