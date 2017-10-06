«Преступление и наказание» по-ирландски

4 Октября в дублинском Hibernian Club на Стивенс Грин, бывший посол Ирландии в России, Филип Макдона представил публике свою версию перевода романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Филип МакДона - ирландский поэт и дипломат.

Работал на различных дипломатических должностях, в том числе с 2009 по 2013 занимал пост посла Ирландии в Российской Федерации. С 1989 г. публикуется как поэт, в 2003 г. опубликовал первую книгу стихов. Филип прекрасно говорит по-русски и увлекается русской культурой. Две его последние работы переводы русской классики. Совсем недавно Филип представил публике перевод поэтической пьесы Николая Гумилева «Гондла» на исландско-ирландскую тему, а теперь в свет вышла английская версия классического произведения Достоевского.

В своем выступлении МакДона отметил: «Всегда существовали культурные связи между Ирландией и Россией» Николай Гумилев дружил с Уильямом Батлером Йейтсем. В письме Анне Ахматовой Гумилев характеризует Йейтса кратко и сильно: «Это их, английский, Вячеслав» (то есть Вячеслав Иванов). Тем самым Гумилев, отводил Йейтсу ключевое место в английском символизме. Тот факт, что Йейтс – ирландец, только пишущий на английском языке, не мог не заинтересовать Гумилева. Его пристрастие к ирландской культуре хорошо известно. Друг Пушкина Петр Вяземский был наполовину ирландцем, его мать была ирландкой, урожденной Дженни О’Рейли. Достоевский угодил на каторгу, как член кружка Петрушевского, где в том числе изучали работы теоретика ирландской независимость Даниэля О’Коннелла.

По адаптации Филипа МакДона к роману Достоевского ирландская компания Morgancreative подготовила спектакль. За театральную постановку взялся ирландский режиссёр Люк Морган, создатель «The Theatre romm Galway». Ранее Люк поставил адаптацию Филипа Макдона на «Гондулу» Николая Гумилева.

Участники постановки показали небольшой отрывок из спектакля гостям Hibernian Club.

Премьера «Преступления и наказания», по-ирландски пройдет в городах:

Голвей, 23-28 октября 2017 года в Mick Lally Theatre, начало в 20:00. Билеты €18/€15

Дублин, 7-9 ноября 2017 года в The Complex 15 Little Green Street, начало в 20:00. Билеты ​€18/€15

Подробности на сайте: http://www.morgancreative.org/theatre.html

В среду 25 октября в Hugh Lane Gallery в 19.00. Филип выступит вместе с Андреем Машиняном – руководителем «Ирландского центра» в Санкт Петербурге.

Два знатока и почитателя русско-ирландской культуры расскажут о поэтах «Серебряного века» и «Русской революции».

Отрывки из пьесы Н. Гумилева «Гондла» прочитают под аккомпанемент ирландской арфы в исполнении Лилли Нейл.

В зал скульптуры городской галереи Хью Лейн, приглашаются все желающие.

Вход – бесплатный, но желательно прийти заранее, поскольку количество мест ограничено.