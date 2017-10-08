«Однажды в России» в Дрохеде ...

Ирландскую гастроль весельчаков из КВН организовал Zavedenie Events.
В концерте принимали участие Ольга Картункова, Заурбек Байцаев, Игорь Ласточкин, Екатерина Моргунова, Денис Дорохов, Тимур Тания, Александр Пташенчук, Михаил Стогниенко и бессменный ведущий ОВР Максим Киселёв.
Юмористы много шутили на ирландские темы и общались с соотечественниками.
Выступление прошло при полном аншлаге. По окончании концерта, организаторы пригласили всех на afterparty в клуб «The Wright Venue», Swords, где артисты с удовольствием танцевали и фотографировались со своими поклонниками.
Фото: IRP
http://www.russianireland.com/index.php/ru/news/news-mainmenu/culture/10168-odnazhdy-v-rossii-v-drokhede#sigFreeIdd7fddce375