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«Однажды в России» в Дрохеде ...

«Однажды в России» в Дрохеде ...

Выпускники «Клуба веселых и находчивых» из проекта «Однажды в России» выступили на сцене «Tommy Leddy Theatre» (TLT).

Ирландскую гастроль весельчаков из КВН организовал Zavedenie Events.

В концерте принимали участие Ольга Картункова, Заурбек Байцаев, Игорь Ласточкин, Екатерина Моргунова, Денис Дорохов, Тимур Тания, Александр Пташенчук, Михаил Стогниенко и бессменный ведущий ОВР Максим Киселёв.

Юмористы много шутили на ирландские темы и общались с соотечественниками.

Выступление прошло при полном аншлаге. По окончании концерта, организаторы пригласили всех на afterparty в клуб «The Wright Venue», Swords, где артисты с удовольствием танцевали и фотографировались со своими поклонниками.

 

Фото: IRP

View the embedded image gallery online at:
http://www.russianireland.com/index.php/ru/news/news-mainmenu/culture/10168-odnazhdy-v-rossii-v-drokhede#sigFreeIdd7fddce375

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Опубликовано в Культура
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